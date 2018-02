Capitano Ultimo: “Il Popolo vi saprà giudicare, il Popolo vi ha già giudicato”

Dal blog di Capitano Ultimo

Fratelli combattenti, fratelli dalle luci blu. Nel nome del popolo e della Costituzione abbiamo sempre combattuto il razzismo, il pregiudizio, e la discriminazione, perchè sono alla base dei genocidi, delle dittature, delle violenze.

Purtroppo non ci eravamo accorti di averli vicinissimi, nelle istituzioni, nei partiti, nelle lobby trasversali che manipolano le banche e affamano il Popolo.

Leggiamo cose incredibili attribuite al senatore Michele Anzaldi, uomo di spicco del partito di governo, uomo di grande responsabilità. Leggiamo su il Giorno del 1 novembre 2017 a firma di Ettore Maria Colombo:

“Renzi da Obama col principe Harry. Ma dall’ italia arrivano altri veleni. Consip, una struttura parallela dei servizi segreti lo avrebbe intercettato.” “.. il PD – mette a verbale Anzaldi– vuol sapere se è vero che è esistita una centrale di ascolto, non si capisce quanto legale, coinvolta nei casi Cpl Concordia e Consip; se è vero che ora tale centrale è smantellata in tutta fretta; se questa centrale fosse alle dipendenze del Capitano Ultimo e della sua squadra, dato il suo coinvolgimento in quei casi. Non è accettabile che resti il sospetto di manovre di apparati dello Stato contro l’ allora Premier Renzi“.

Se è vero quello che leggiamo, Onorevole Anzaldi, dacci qualche risposta, per favore dacci una risposta al pregiudizio, che ti ha spinto a presentare una interpellanza parlamentare (che per noi è una diffamazione a mezzo Parlamento) contro il capitano ultimo e la sua squadra, paventando ascolti clandestini e servizi deviati che non hanno proprio senso se non nella manipolazione, nella strumentalizzazione partitica, oppure dacci i nomi dei cortigiani che alimentano e manipolano il tuo pregiudizio e le tue calunnie, spiega ai nostri figli perchè ci offendi, perchè ci pugnali alle spalle con le tue interpellanze intimidatorie, con le tue insinuazioni calunniose. A quale squadra ti riferivi senatore illustre, a quei 20 carabinieri che avete disperso e umiliato come animali nel silenzio assordante di tutti gli abitanti del palazzo grigio? Calpestando ogni dirittto, ogni norma, ogni regolamento. La rappresaglia, la decimazione, il “coraggio” del boia fanno sorridere il Popolo, illustre senatore il Popolo non è solo voti da comprare, il Popolo lotta e soffre e sa distinguere i carnefici dalle vittime.

Senatore Michele Anzaldi ma come ti permetti di immaginare che pochi carabinieri straccioni, pochi carabinieri figli del popolo , per quattro soldi, possano creare centrali clandestine di ascolto contro il Premier qualunque sia il suo nome.

Ma cosa cazzo avremmo dovuto ascoltare di nascosto, illustre politico, ma cosa cazzo avremmo dovuto nascondere rispetto a quello che accade alla luce del sole, alle violenze che vengono esercitate ogni giorno alla luce del sole contro la povera gente?

Illustre onorevole spiegalo ai nostri figli, ai nostri fratelli, alla povera gente. Trovi il tempo per fare interpellanze contro di noi e non vedi la miseria, la povertà che avanzano nelle periferie, nelle case delle famiglie abbandonate e ingannate, la disperazione di quelli che sono senza casa e senza lavoro.

Vergognati senza fine, te e le lobby trasversali che manipolano le banche e affamano il Popolo. Noi siamo sempre qua a disposizione tua e del Popolo senza poter fare interpellanze, senza avere vie di uscita alla miseria, alla disperazione, alle rappresaglie razziste di quelli che dovrebbero tutelarci. Non ti vogliamo offendere, perchè non ti conosciamo, ma stai sereno, insieme ai tuoi amici potenti, il capitano Ultimo e la sua Squadra, non vogliono voti, non vogliono potere, non vogliono niente.

Il Popolo vi saprà giudicare, il Popolo vi ha già giudicato.

«Queste dichiarazioni sono da attribuire al capitano ultimo, a lui personalmente e non certo all’Arma dei carabinieri che ha sempre, e continua a dimostrare, grande fedeltà al proprio ruolo. E crediamo che dovranno anche essere valutate dal Comando generale per capirne l’ opportunità».