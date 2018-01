La Fallaci torna in libreria con ‘La vita è una guerra ripetuta ogni giorno’

Oriana ha attraversato le guerre del Novecento, o per lo meno quelle più feroci, senza mai tirarsi indietro, a costo di rimetterci la vita, sempre. In questo libro sono stati raccolti alcuni brani indimenticabili delle sue battaglie (comprese quelle sentimentali) insieme a testi finora mai pubblicati in volume.

Con ‘La vita è una guerra ripetuta ogni giorno’, un nuovo saggio sta per planare fra gli estimatori della grande Oriana: è il libro che accoglie pagine mai pubblicate sulla diffusione dell’Islam nel mondo moderno che solleveranno, come sempre, infinite discussioni.