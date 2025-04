Maxi blackout, agenzia cyber UE: guasto, non attacco

Un maxi blackout ha lasciato per ore senza corrente e senza Internet migliaia di utenze in Spagna e Portogallo, ma il sistema sta tornando a funzionare in alcune aree della Spagna, secondo quanto riferisce la Rete elettrica spagnola. I blackout hanno interessato le comunicazioni, gli aeroporti e le reti di trasporto ad alta velocità sia in Spagna che in Portogallo, con blocco dei treni e aerei fermi. Sono stati colpiti anche semafori e centri commerciali.

Secondo l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza informatica (Enisa), le prime indagini sulla causa delle interruzioni suggeriscono un guasto tecnico piuttosto che un attacco informatico. “Per il momento l’indagine sembra evidenziare un problema tecnico o a un cavo – ha detto un portavoce dell’agenzia in una dichiarazione mail a Bloomberg -. Tuttavia, l’Enisa sta monitorando da vicino la situazione e siamo in contatto con le autorità competenti a livello nazionale e comunitario”.

Fermi treni e aerei

Gravi problemi ci sono stati agli aeroporti di Madrid, con voli fermi allo scalo di Madrid Barajas, e forti disagi anche a Lisbona e Barcellona-El Prat, con voli cancellati. Treni fermi a lungo in gran parte della Penisola iberica, ha fatto sapere l’operatore ferroviario Renfe.

Molti intrappolati in ascensore, panico in metrò

Alcune persone sono rimaste bloccate negli ascensori, sui treni e nella metropolitana. A Madrid, nella stazione di Chamartin, tutti i treni sono rimasti fermi, sia quelli ad alta velocità sia quelli di media percorrenza, e i passeggeri sono usciti dalla stazione. Evacuata anche un’altra stazione importante, Atocha, dove non si sa se ci siano ancora passeggeri a bordo dei treni. Linee d’emergenza congestionate in diverse regioni per le numerose chiamate di persone rimaste intrappolate negli ascensori.

I vigili del fuoco di Madrid, Gipuzkoa e Barcellona sono intervenuti in più di 60 casi per salvare persone bloccate negli ascensori, mentre la metropolitana di Madrid e Barcellona è stata evacuata al buio, scatenando il panico tra i passeggeri. A Valencia il gestore della metropolitana ha segnalato sui social media che, a causa di un’interruzione di corrente generale nella città, il traffico è interrotto su tutta la rete. tgcom24.mediaset.it