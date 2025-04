Milano, 18enne egiziano accoltellato da connazionale

MILANO – Una ragazzo egiziano, che ha da poco compiuto i 18 anni ed è già noto alle forze dell’ordine, è stato ferito, sembra da un connazionale, con una arma da taglio che non si è ancora accertato se sia un coltello o un taglierino al corpo, all’altezza di una ascella, a CityLife, in piazza Tre Torri, a Milano.

Trasportato in codice rosso all’ospedale di Niguarda – ha spiegato la polizia – i medici al momento ritengono che non sia in pericolo di vita. L’aggressione è avvenuta dopo le 19 di ieri. Gli investigatori ne stanno accertando le cause al momento non conosciute. Si stanno visionando le telecamere e ascoltando dei testimoni. (ANSA)