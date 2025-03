Roma, droga alle case popolari

L’odore inconfondibile di hashish che proveniva da un appartamento posto al secondo piano di una palazzina di case popolari

È bastato poco ai carabinieri per fare “2+2”. La successiva perquisizione, infatti, ha fatto emergere un chilo e mezzo di droga. Nei guai due fratelli, di 28 (già noto alle forze dell’ordine) e 16 anni. A nulla è valso il tentativo di lanciare dalla finestra una cassettina di metallo contenente la sostanza stupefacente. Il tutto è avvenuto a Casal Monastero, municipio IV.

Droga scoperta a Casal Monastero

I carabinieri della compagnia di Tivoli stavano svolgendo dei controlli nel quartiere situato nella zona nord-est della città. I militari, nell’occasione, hanno concentrato la propria attenzione all’interno di uno stabile Ater di via San Giovanni Reatino. Al secondo livello dell’edificio, la fragranza di sostanza stupefacente è stata avvertita in maniera cristallina. Così, i carabinieri hanno bussato alla porta. Il 28enne ha aperto, sostenendo che aveva con sé modiche quantità, per uso personale. Contemporaneamente, le forze dell’ordine hanno avvertito un tonfo sordo. Dalla camera da letto, infatti, era stata lanciata una cassettina metallica – con all’interno hashish – che è andata a schiantarsi sul giardinetto al piano terra.

Un chilo e mezzo di hashish

I momenti successivi non hanno fatto altro che confermare la prima ipotesi dei carabinieri. Non a caso, è spuntato fuori un chilo e mezzo di hashish, suddiviso in 29 panetti. Il nascondiglio era stato individuato sul davanzale della finestra, all’altezza di un termosifone. Per i due fratelli, perciò, è scattato l’arresto.

Allacci abusivi a Casal Monastero

Gli stessi militari, nella medesima palazzina Ater, hanno poi scoperto altro. Infatti, ha denunciato tre persone per furto aggravato di acqua e una per furto aggravato di acqua e gas. I soggetti in questione, secondo quanto emerso, si erano allacciate abusivamente alle reti di fornitura. Complessivamente, al termine dell’intervento, sono state controllate 78 persone ed eseguiti accertamenti su 27 veicoli.

www.romatoday.it