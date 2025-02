“Dobbiamo adeguare le nostre spese per raggiungere almeno il 2%”, ha dichiarato il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in merito alle operazioni in corso per l’aumento delle spese militari dell’Italia per la NATO, a margine di una visita istituzionale presso i Carabinieri di Castel Gandolfo questo venerdi’ mattina. ANSA