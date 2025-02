Calenda: “Trump ha mentito. Vuole tornare a fare affari con la Russia”

“Trump ha mentito. Ha mentito su chi ha iniziato la guerra; ha mentito sull’entità degli aiuti americani; ha mentito sul consenso di Zelensky. Trump vuole tornare a fare affari con la Russia e vessare l’Europa, Italia compresa e predare le risorse degli Ucraini tenendogli un coltello alla gola. Conte approva le menzogne di Trump e le rivendica come proprie. Questo fatto è per noi dirimente rispetto a qualsiasi tipo di collaborazione parlamentare e locale.

In questo tornante della storia se stai con Trump e Putin contro “le cancellerie europee” sei un traditore dell’Europa e dell’Italia. Se il @pdnetwork ne prenderà atto e avrà il coraggio di rompere ogni legame con i 5S allora si potranno trovare convergenze, altrimenti costruite pure la coalizione della sinistra per Trump e Putin, insieme ai 5S. Il momento di decidere è arrivato Elly SChlein, non puoi continuare a fingerti morta.”

Lo scrive su X Carlo Calenda (Azione).