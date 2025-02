Livorno, anziana derubata al bancomat: arrestati due sudamericani

Un copione che si svolgeva probabilmente in maniera simile e in vari punti della città. I carabinieri di Livorno sono riusciti a sventare un furto a un bancomat a Livorno lo scorso 11 febbraio. La vittima è un’anziana che aveva appena prelevato 500 euro da un bancomat.

I responsabili, due uomini di 24 e 41 anni originari del Sud America, sono stati fermati poco dopo dai carabinieri e arrestati con l’accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

La dinamica del furto e il video

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, la donna non si era accorta di essere seguita dai due malviventi. Uno di loro si è accostato fingendo di dover effettuare un’operazione bancaria, mentre il complice si è posizionato alle sue spalle, simulando l’attesa del proprio turno. Non appena il bancomat ha erogato il denaro, i due sono entrati in azione: uno ha lasciato cadere alcune banconote facendo credere all’anziana che fossero sue, mentre il complice, approfittando della distrazione della vittima, si è impossessato dei 500 euro appena prelevati ed è fuggito.

Fortunatamente, una pattuglia della sezione operativa dei carabinieri di Livorno era presente in zona e, notando i movimenti sospetti dei due uomini, si è immediatamente lanciata all’inseguimento. La fuga è durata poco: uno dei ladri è stato bloccato nelle vicinanze del delitto, mentre l’altro avrebbe tentato di opporsi all’arresto, ferendo un carabiniere alla mano.

Entrambi sono stati portati in caserma per le formalità di rito e successivamente trasferiti in carcere. La dinamica del furto è stata ripresa dal video delle telecamere di sorveglianza della banca e poi diffuso dai carabinieri.

