Bergoglio ricoverato al Gemelli per bronchite

Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli “per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt’ora in corso”

È quanto riferisce la Sala stampa vaticana. Il Papa, dopo una mattinata di lavoro e di udienze a Casa Santa Marta, ha deciso quindi di ricoverarsi. Il Pontefice dovrebbe essere ospitato al decimo piano come accaduto le precedenti volte.

“Io vorrei leggere tutto il discorso ma ho un problema, un po’ di bronchite”, aveva detto Papa Francesco all’ottava udienza di venerdì mattina, parlando a un gruppo di comunicatori francesi. Anche se con voce affannata, il Pontefice aveva pronunciato i discorsi previsti nelle due precedenti udienze. tgcom24.mediaset.it