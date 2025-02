Ucraina, Morani: “Trump ha regalato la vittoria a Putin”

“Non mi sono mai sentita così spaventata e sgomenta come oggi. Siamo di fronte a qualcosa di inedito.

La più grande democrazia del mondo è in mano ad un presidente che pensa di fare “affari” con gli autarchi e criminali di guerra, fregandosene dei suoi alleati e della difesa dei valori dell’Occidente.

Con le dichiarazioni di ieri, dopo quelle deliranti su Gaza, ha di fatto consegnato l’Ucraina a Putin. Il presidente Trump ha regalato a Putin la vittoria che non (?) avevano ottenuto sul campo grazie alla resistenza ucraina.

Tempi bui. L’Unione europea deve trovare la forza per diventare un gigante militare e politico. Mi auguro che l’Italia scelga di stare dalla parte giusta, e non è scontato, purtroppo.!”

Lo scrive su X Alessia Morani, deputata Pd.