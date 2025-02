Stati Generali della Tecnologia e della Digitalizzazione

Dopo l’esperienza del più grande progetto di ingegneria sociale della storia dell’umanità e della folle gestione delle presunte istituzioni preposte che, attraverso il genocidio vaccinale hanno prodotto un olocausto sanitario, la SSML, Scuola Superiore di Mediazione Linguistica san Domenico in Roma, Istituto di Grado Universitario, in collaborazione con ImolaOggi, hanno promosso gli ‘Stati Generali’ sulle tematiche di maggior interesse della nostra vita della nostra società.

Alle Conferenze, svoltesi nell’Auditorium dell’Università di via Casilina 233 in Roma, hanno partecipato relatori tra i più autorevoli protagonisti del tema trattato di volta in volta. Un Format che prevede le registrazioni video di ogni singolo intervento per poi pubblicarlo su ImolaOggi al fine di raggiungere una sostanziale divulgazione.

Si tratta di un’esperienza divulgativa costruttiva, grazie soprattutto ai temi trattati e alla preziosa presenza di menti irriducibili che, proprio grazie alle loro competenze, informano, approfondiscono e quindi infondono sapere e consapevolezza.

Dopo gli Stati Generali su Sanità e Salute svoltisi lo scorso 19 gennaio, il ciclo delle Conferenze prosegue domenica 23 febbraio 2025 dalle 10,30 alle 18 nel Teatro Torpignattara in via Amedeo Cencelli 68 nel cuore creativo di Torpignattara in Roma con gli ‘Stati Generali tecnologia e digitalizzazione’.

Un Evento in cui verranno trattati temi e problemi che riguardano da nostra la vita come le gabbie digitali delle Smart City, il Nuovo Ordine Digitale, l’AI e la robotica, Spyware, It-Wallet e 5G; i pericoli del Wireless, la Geopolitica Digitale, il Cyberuomo e le Nanotecnologie. E, non ultimi, Photored, Autovelox e Etilometri truffa. E infine, la Filosofia post umana e il Transumanesimo.

All’evento, è gradito un contributo consapevole. Possono partecipare soltanto 50 persone, solo previo accredito scrivendo a: eventi@imolaoggi.it