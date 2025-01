Prato: 40enne accoltellato alla gola da nordafricano

Una discussione nata per motivi ancora da chiarire: un uomo ha colpito al collo un quarantenne con una bottiglia scheggiata, ferendolo

Questo è quanto avvenuto nelle primissime ore di domenica 19 gennaio, a Prato in un locale di viale della Repubblica. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, i due avventori si sarebbero confrontati, per una lite fattasi particolarmente accesa nel giro di pochi minuti.

E ad un certo punto uno dei due, di origini nordafricane, sarebbe passato dalle parole alle vie di fatto, colpendo il rivale al collo con una bottiglia rotta. Immediato l’allarme dato dai presenti, con la polizia e la pattuglia dei militari di “Strade Sicure” che sono intervenuti insieme al 118.

Il ferito, un 40enne italiano, è stato poi portato al pronto soccorso in codice rosso, ma non è in pericolo di vita in quanto non sono fortunatamente stati lesi gli organi vitali.

Una volta giunto al Santo Stefano l’uomo è stato preso in carico dai sanitari. Nel frattempo, gli accertamenti della polizia per ricostruire con esattezza quanto avvenuto stanno proseguendo.

