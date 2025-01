Stroncato da malore improvviso, muore 37enne

Florian Lifi è il 37enne stroncato da un malore improvviso sabato scorso a Martinengo

A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori giunti nell’abitazione di via Gramsci, 10 a Martinengo in eliambulanza. Florian, che era appena rientrato dal turno di lavoro – era dipendente della Exide di Romano – si trovava in bagno quando è stato colpito da un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

Ad accorgersi della tragedia è stata la madre Fitnete che, non vedendolo uscire dalla stanza, si è preoccupata. Lo ha chiamato più volte, ma senza risposta e quando è entrata lo ha trovato a terra, ormai senza vita.

Domani, alle 14.30, il corteo partirà dall’abitazione diretto al cimitero di Martinengo. Florian lascia la mamma Fitnete, i fratelli Klodian con Daniela e Fabio con Clarissa, le nipoti Emily, Chloe, Sole e Francesco, i cugini Giulia e Hatera.

