Milano, scappa dalla polizia e getta pistola per strada: arrestato egiziano

Milano – spara con una scacciani in via Padova

Hashish, cocaina e un’arma. Un ragazzo di 19 anni, egiziano, è stato arrestato venerdì sera a Milano

L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è indagato perché trovato in possesso di una pistola scacciacani. A fermarlo sono stati gli agenti delle volanti, che verso le 23.30 lo hanno notato in via Padova e hanno deciso di controllarlo. Alla vista dei poliziotti, però, il 19enne ha iniziato a scappare gettando durante la fuga prima uno zaino e poi l’arma. Raggiunto poco distante, il giovane è stato bloccato e perquisito: nella borsa e addosso la polizia gli ha trovato 100 grammi di hashish, 14 di cocaina e la pistola.

Nelle scorse ore la consigliera comunale leghista Silvia Sardone aveva diffuso un video in cui si vedeva un ragazzo sparare in aria – presumibilmente con una scacciacani – proprio in via Padova. “Spaccio, criminalità, degrado e bivacchi sono una costante”, era stato il commento della politica milanese, secondo cui “ormai questa periferia è abbandonata, e il rilancio tanto propagandato non è in programma”. È “una periferia multietnica che sembra sempre più un ghetto, dove – aveva concluso – i delinquenti stranieri si sentono padroni”.

