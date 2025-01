Dolore a Settimo Torinese per Giuseppe: vita spezzata a 19 anni

La morte di Giuseppe Franzon ad appena 19 anni ha colpito davvero al cuore la comunità di Settimo Torinese.

Una giornata con la febbre alta, poi visto che la situazione non migliorava, la chiamata del 118 e la corsa in ospedale, dove non purtroppo non c’è stato nulla da fare. Così si è spento a soli 19 anni Giuseppe.

Sono distrutti dal dolore papà Giorgio e mamma Anastasia, che raccontano: «Giuseppe era una ragazzo con una grande vitalità, non ha mai avuto problemi. Ha frequentato tutto il percorso scolastico a Settimo, le elementari alla Rocalli e poi le medie alla Nicoli. Era uno sportivo e per alcuni anni aveva anche giocato a calcio tra le fila della Pro Settimo Eureka».

Giovedì 9 gennaio, la parrocchia di San Giuseppe Artigiano era davvero gremita di persone, tanti ragazzi, suoi amici e compagni di scuola.

