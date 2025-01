Busto Arsizio, cori e insulti: poliziotti accerchiati da una trentina di stranieri

Una rivolta di piazza contro la polizia si è verificata venerdì sera, a Busto Arsizio (Varese)

Le volanti sono intervenute in piazza Garibaldi per bloccare due giovani che, dopo essere usciti da un fast food all’interno del quale avevano dato in escandescenze infastidendo i clienti, stavano cercando di fermare le auto in transito lanciando bottiglie, insultando e minacciando.

All’arrivo dei poliziotti un gruppo di 30, forse 40 giovani, per la maggior parte stranieri, si è radunato e si è frapposto tra gli agenti e le due persone che la polizia intendeva identificare. Sono così iniziati cori contro la polizia, il governo e l’Italia. La situazione ha impedito ai poliziotti presenti di intervenire nell’immediato.

La denuncia

I giovani, per la maggior parte di origine nordafricana, hanno urlato anche cori per Ramy, il 19enne morto a novembre a Milano durante un inseguimento dei carabinieri. I due extracomunitari che stavano danneggiando il fast food sono stati comunque identificati e denunciati per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Al vaglio della polizia le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare quante più persone possibile e adottare gli eventuali provvedimenti.

