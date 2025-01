Biden: “Putin in difficoltà, Kiev potrebbe prevalere”

Secondo il presidente Usa uscente Joe Biden il presidente russo ora è in difficoltà e l’Ucraina potrebbe avere la meglio

“Putin è in una situazione difficile in questo momento e penso che sia davvero importante che non abbia alcun margine di manovra per continuare a fare le cose terribili che continua a fare”, ha dichiarato Biden ai giornalisti alla Casa Bianca. I suoi commenti sono giunti dopo che Washington e Londra hanno imposto ulteriori sanzioni al settore energetico russo e a poche settimane dall’insediamento alla Casa Bianca del presidente eletto Donald Trump. Se l’Ucraina continuerà a ricevere il sostegno dell’Occidente – ha concluso Biden – c’è una “reale possibilità che possa prevalere”.

