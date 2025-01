Lite con connazionale, egiziano accoltellato

Un uomo di 40 anni è stato ferito a colpi di taglierino nel suo appartamento di via Mazzini a Parabiago (hinterland nord-ovest di Milano)

L’aggressione è avvenuta nella serata di domenica 5 gennaio. La vittima, un cittadino egiziano, è stata trasportata all’ospedale di Legnano, mentre il presunto responsabile – suo coinquilino e connazionale – è stato denunciato dai carabinieri.

Tutto è nato come una discussione banale ma che si è ingigantita in un crescendo di conflittualità. Le frasi scontrose si sono poi trasformate in un’aggressione: il coinquilino avrebbe estratto un coltellino e ferito il 40enne all’addome con un fendente.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano. I medici lo hanno dimesso con otto giorni di prognosi, per il presunto aggressore invece è scattata una denuncia a piede libero per lesioni aggravate.

