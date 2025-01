In fuga su furgone rubato si scontrano con auto Cc: arrestati due tunisini

Un inseguimento da film sulle strade di Roma. Il conducente di un furgone, risultato rubato, che alla vista dei carabinieri ha premuto il piede sull’acceleratore. Poi una manovra spericolata, l’impatto con la vettura dei militari e il tentativo di fuga a piedi. Due tunisini, entrambi di 23 anni e senza dimora, sono stati arrestati.

Inseguimento da film a Roma

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 6 gennaio. All’altezza di via Prenestina, i militari del nucleo radiomobile hanno notato due persone a bordo di un furgone. Chi si trovava al volante del veicolo (risultato rubato il 24 dicembre), alla vista dei militari, ha accelerato la marcia, dandosi alla fuga. Nel corso dell’inseguimento, gli uomini a bordo del mezzo, nel tentativo di deviare la direzione hanno effettuato una improvvisa frenata con svolta a sinistra, impattando la parte anteriore destra dell’autoradio, per poi riprendere la corsa fino via dello Scalo Prenestino, dove hanno abbandonato il furgone.

Arrestati due 23enni

A questo punto, i due ragazzi hanno deciso di far perdere le proprie tracce, scappando a piedi. Le immediate ricerche hanno consentito ai carabinieri di rintracciare i due fuggitivi all’interno di un’area verde, vicino la stazione ferroviaria Roma Prenestina. Dopodiché, i due giovani sono stati identificati e arrestati. Sul posto anche gli agenti del gruppo IV Tiburtino, per i rilievi del sinistro.

