Milano, presidente comitato sicurezza aggredito da una ladra

Aggressione in metropolitana ai danni di Nicholas Vaccaro, giovane milanese noto sui social, vice presidente del “Comitato sicurezza per Milano”

Vaccaro, domenica mattina, si trovava alla fermata di Cadorna, sulla linea M2, in direzione Assago/Abbiategrasso, quando è sorto un diverbio con alcune donne, presunte borseggiatrici, che alla fine lo hanno colpito.

“Sento ancora più forte la responsabilità di denunciare questo atto e di impegnarsi affinché simili episodi non si ripetano. La sicurezza di tutti è e deve rimanere una priorità: non possiamo accettare che violenza e criminalità trovino spazio nella nostra città”, ha dichiarato Vaccaro dopo il fatto: “Continuerò a battermi per sensibilizzare le istituzioni e i cittadini, nella speranza di una Milano più sicura per tutti”.

Le azioni “anti borseggiatrici”

Vaccaro e il suo “Comitato sicurezza per Milano” sono attivi da anni per “smascherare” le borseggiatrici sui mezzi pubblici milanesi, in particolare le metropolitane, pubblicando sui social network (soprattutto Instagram) video e fotografie delle loro azioni per la legalità.

www.milanotoday.it