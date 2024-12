Un muretto vicino al kebab per nascondere la droga, arrestato “richiedente asilo”

JESI – Sembrava l’alfiere del negozio di kebab dove passava le giornate intere, fuori dalla porta, senza mai consumare nulla. Attorno a lui un via vai di giovani che ci parlavano e poi sparivano in un cortile senza sbocco, proprio vicino al locale artigianale. Quell’andirivieni di persone aveva insospettito i residenti tanto che avevano alzato la cornetta del telefono per segnalare i movimenti sospetti ai carabinieri. “Venite a controllare che qui spacciano”.

I militari del Radiomobile non si sono fatte attendere. Organizzato un servizio antidroga ieri pomeriggio una pattuglia in borghese è passata in via Setificio, vicino ai giardini degli Orti Pace, notando il sospettato. I militari si sono appostati per osservarlo e attorno alle 18 lo hanno preso in flagranza mentre cedeva per 20 euro una dose ad un cliente. La droga, hashish, l’aveva calata da una manica del giubbetto per non dare nell’occhio. Un trucchetto che è servito a poco. Così è stato arrestato un 48enne di origine nigeriana, richiedente asilo.

Controllato il cortile, a fianco del kebab, al momento estraneo ai fatti, i carabinieri hanno trovato una decina di altre dosi della stessa sostanza. In tutto l’hashish sequestrato è stato di 14 grammi. Questa mattina l’arresto è stato convalidato dalla giudice Maria Elena Cola che ha disposto per il 48enne l’obbligo di firma alla pg. Era difeso dall’avvocato Lucia Paolinelli. In aula l’arrestato ha sostenuto che la droga non era la sua.

Il 48enne è in Italia dal 2009 e risulta percettore di disoccupazione per 1.300 euro al mese, fino a poco tempo fa. Per un periodo avrebbe lavorato poi ha perso il posto. Su di lui pende una richiesta di asilo rigettata. Sarà espulso. A suo carico anche una condanna per lesioni e violenza sessuale, di 7 anni, avuta nel 2012 e già scontata.

