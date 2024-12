“Malattia fulminante”, lutto in Rai: morto Angelo Amelio

Grave lutto in Rai: è morto Angelo Raffaele Amelio, giornalista di Rainews 24, stroncato da una malattia fulminante

“Un bravissimo collega. Una persona saggia, solare. Un carattere mite. Sapeva lavorare con il sorriso. Ed è stato un onore farlo con te. Buon viaggio caro Angelo. Ci mancherai tanto”, è la nota con cui Unirai, uno dei due sindacati interni di viale Mazzini, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Amelio e si stringe al dolore della moglie Roberta e dei suoi familiari.

“Giornalista esperto, votato al lavoro, dotato di un’etica e di una dedizione ammirevoli che lo rendevano un esempio nel servizio pubblico. Giornalista dal 2001 era in forza da oltre vent’anni in Rai – si legge -. Dapprima nelle reti dove a lungo e con successo si è occupato da autore di programmi di punta tra cui Unomattina, Unomattina Estate e molti altri. Per Rainews 24 ha ideato i programmi Sabato 24 e Specchio dei Tempi; appassionato raccontatore dell’Italia e della sua unicità il suo tocco appassionato ma mai cinico mancherà a tutti noi”.

“Malato da poco tempo la sua scomparsa ci ha lasciati senza parole, non più colleghi ma amici; la Rai – conclude la nota di Unirai – ora perde chi tra tanti non si tirava mai indietro nell’aiutare e consigliare chi gli stava attorno, sempre pronto ad ascoltare e porsi a disposizione dell’altro”. www.liberoquotidiano.it