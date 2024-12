GB, Asma Al Assad dichiarata “persona non gradita”

LONDRA, 10 DIC – Asma Al Assad, la 49enne moglie del deposto presidente siriano Bashar Al Assad, è diventata persona non gradita nel Regno Unito, per decisione delle autorità britanniche. L’ex first lady della Siria è nata a Londra nel 1975 e ha trascorso metà della sua vita nel Regno, con i suoi genitori che vivono ancora nella parte occidentale della capitale.

Lei e il marito, fuggiti coi figli a Mosca dopo la caduta del regime e la presa di Damasco da parte dei ribelli islamisti, erano già da tempo finiti sotto le sanzioni di Londra. Benchè in possesso del passaporto britannico, come ha dichiarato il ministro degli Esteri David Lammy, la moglie di Assad non è più la benvenuta nel Paese. (ANSA).