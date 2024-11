Migranti, Geo Barents verso Crotone: 83 a bordo

E’ Crotone il porto assegnato alla Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere con 83 migranti a bordo. L’arrivo è previsto nel pomeriggio del 30 novembre. A comunicarlo è la stessa ong, che è intervenuta nelle scorse ore nel Mediterraneo centrale. Drammatico il salvataggio: mentre stava raggiungendo un gommone in difficoltà per soccorrere le persone a bordo, ha trovato sulla scena un’imbarcazione veloce, “presentatasi come Guardia costiera libica, con persone armate a bordo, nelle immediate vicinanze”.

Il racconto

Le persone tratte in salvo da Msf, in totale 83 uomini e minori non accompagnati, hanno detto che 29 donne e bambini erano stati in precedenza intercettati dopo essere stati minacciati con le armi. Uomini armati, è la testimonianza, avrebbero minacciato i migranti e sparato in aria, facendo cadere in acqua oltre 70 degli occupanti del gommone. Msf ha portato in salvo tutti coloro che erano in acqua e a bordo del gommone, mentre l’altra imbarcazione veloce si sarebbe allontanata con 29 donne e bambini a bordo.

