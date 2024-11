Ricercato per due omicidi in Egitto, arrestato a Milano

Su di lui pendeva un mandato di arresto internazionale. Avrebbe ucciso due persone, ferite altre tre tra cui un bambino, in Egitto, suo paese d’origine

Arrestato nella notte un ricercato fermato per un semplice controllo sulla A4, alla barriera di Milano Ghisolfa. L’uomo viaggiava da solo a bordo di un’auto, in direzione Torino. Dai controlli è subito emerso che aveva a carico una nota di rintraccio. Così, gli agenti di polizia lo hanno portato in questura a Milano per approfondire il caso e verificare la sua posizione sul territorio nazionale.

Era ricercato dalle autorità egiziane che avevano emesso nei suoi confronti una richiesta di estradizione a seguito di pronuncia condanna penale in concorso per aver sparato e uccido due persone e ferite altre tre, tra cui un bambino.

Il malvivente è stato arrestato e condotto presso il carcere di San Vittore in attesa di estrazione. L’uomo deve scontare una pena residua pari a 25 anni di reclusione.

