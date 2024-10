Bergoglio: “serve disciplina sui soldi, ridurre le spese”

CITTÀ DEL VATICANO, 31 OTT – Il Papa, nell’udienza al Dicastero per la Comunicazione, parla dei problemi economici della Santa Sede: “Dovremo fare un po’ più di disciplina sui soldi perché voi dovete cercare il modo di risparmiare di più e cercare altri fondi, perché la Santa Sede non può continuare ad aiutarvi come adesso. So che è una brutta notizia ma è una bella notizia perché muove la creatività di tutti”, ha detto il Papa.

Francesco ha aggiunto: “Sono contento di sapere che, nonostante le difficoltà economiche e l’esigenza di ridurre le spese”, “vi siete ingegnati per aumentare l’offerta delle oltre cinquanta lingue con cui comunicano i media vaticani”. (ANSA).