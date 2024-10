Kamala Harris: ‘se Trump vincerà le elezioni, Putin arriverà a Kiev’

La possibilità di avviare negoziati di pace con la Russia “dipenderà” dal risultato delle elezioni presidenziali americane, previste per il 5 novembre. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky affermando, in un incontro con alcuni giornalisti: “Secondo me, dipende innanzitutto dalle elezioni negli Stati Uniti”. Le sue dichiarazioni erano state poste sotto embargo fino a oggi.

Harris: “Trump vuole arrendersi, con lui Putin arriverà a Kiev”

Il presidente russo, Vladimir Putin, “arriverà a Kiev” se Donald Trump vincerà le elezioni che si svolgeranno negli Stati Uniti il prossimo 5 novembre. Lo ha detto la vicepresidente Usa e candidata democratica alla Casa Bianca, Kamala Harris, durante un evento elettorale in Michigan.