Chieti, morto all’improvviso don Stefano Buccione

La notizia è di quelle che lascia senza parole: se ne è andato a soli 47 anni don Stefano Buccione, sacerdote di Chieti e parroco di Santa Maria de Cryptis

A confermarlo è il sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente: “È con grande dolore che purtroppo devo darvi una triste notizia, giunta poco fa, che rattrista me e sono certo rattristerà tutta la comunità di San Giovanni Teatino: è deceduto improvvisamente a soli 47 anni tra le mura della sua casa don Stefano Buccione, bravo e giovane parroco di Santa Maria de Cryptis e della parrocchia Mater Populi Teatini di Dragonara. Un grande dolore personale, per i familiari e per tutti quelli che lo apprezzavano e stimavano, volendogli un grande bene”.

Ordinato sacerdote nel 2012, don Stefano era stato per tanti anni punto di riferimento del cammino neocatecumenale nella parrocchia di Sant’Agostino a Chieti, dove era nato. Nel 2022 aveva festeggiato 10 anni di sacerdozio.

“Chieti viene colpita da un’altra morte prematura e improvvisa. Dopo la tragica scomparsa del giovanissimo chef Michael Luciani, sabato scorso, a distanza di due giorni la nostra comunità conta una nuova perdita, quella di don Stefano Buccione, parroco di Santa Maria de Cryptis – il messaggio sindaco di Chieti, Diego Ferrara – . Un lutto che ci unisce alla comunità di San Giovanni Teatino, dove il sacerdote teatino seguiva la parrocchia Mater Populi Teatini di Dragonara. Alla famiglia, ai parrocchiani, a tutti i cari di don Stefano giunga la vicinanza dell’amministrazione e l’abbraccio della città tutta”. www.chietitoday.it