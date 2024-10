Crosetto: “messaggio forte a chi cerca di ostacolare la nostra democrazia”

“La nostra presenza qui, nella splendida città di Napoli, manda un messaggio forte e robusto a chi cerca di ostacolare i nostri sistemi democratici”

Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, aprendo a Napoli i lavori del G7 della Difesa. “Questa instabilità pervasiva globale – ha spiegato Crosetto – ha conseguenze dirette sui nostri interessi economici e sociali. In altre parole c’è un impatto sul nostro stile di vita. La sicurezza è la base delle società e semplicemente non può esserci sviluppo di alcun tipo senza sicurezza. Tenendo questo in mente vorrei sottolineare l’importanza straordinaria della nostra presenza qui oggi, perché vogliamo mostrare il nostro impegno e la nostra determinazione per affrontare queste sfide urgenti e importanti. Il legame che ci tiene uniti è solido, si basa su valori comuni di libertà e sulla fiducia incondizionata nel diritto internazionale. Con questo messaggio di unità e fermezza apro ufficialmente i lavori del G7 Difesa, fiducioso che i nostri dibattiti riusciranno a offrire risultati concreti e misurabili”.

Oggi riconosciamo lo scontro tra due visioni incompatibili del mondo, tra quella dei Paesi che credono nell’ordine democratico e liberale e i regimi autoritari che ricorrono alla forza militare per raggiungere i propri obiettivi. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in apertura della riunione con gli omologhi del G7 in corso oggi al Palazzo Reale di Napoli.

Questa dinamica “sta avendo un impatto sul nostro stile di vita”, perchè “la sicurezza è alla base della nostra società”, ha evidenziato Crosetto. “La nostra presenza qui a Napoli invia un messaggio a coloro che vogliono minare” la nostra sicurezza, ha concluso il ministro. (Agenzia Vista)