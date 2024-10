UNIKOINE’: un polo in crescita, un’opportunità per tutta la Sardegna

«Unikoinè», il Polo territoriale e di orientamento, con sede ad Oristano presso i locali dell’ex Istituto di Scienze religiose situati in via Cagliari, n. 179, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici/Istituto ad Ordinamento universitario «san Domenico» di Roma, sta crescendo ogni giorno di più.

Dopo la presentazione ufficiale lo scorso 06 luglio 2024 ed i primi open day, a partire dal mese di settembre sono iniziati i test di accertamento (di lingua straniera inglese e di cultura generale) cui hanno partecipato, con vivo entusiasmo, le ragazze ed i ragazzi che stanno perfezionando l’iter di immatricolazione.

«Non si tratta», ha precisato la Coordinatrice didattica, prof. ssa Francesca Ferrazza, «di test di ammissione, ma semplicemente di strumenti che consentono ai docenti di modulare i corsi del I anno, soprattutto delle discipline linguistiche, al fine di adeguarli alle competenze ed alle abilità fino ad ora raggiunte dagli studenti». Il Polo «Unikoinè», infatti, ha sottolineato il Presidente, prof. Andrea Oppo della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, intende mettere al centro la totalità della persona con la sua storia e le sue aspirazioni. Ed è proprio per questo motivo che non si accompagnerà lo studente solo al conseguimento della laurea triennale in Scienza della Mediazione Linguistica (classe L-12) e, in prospettiva, alla laurea magistrale (LM-94), ma lo si aiuterà, attraverso uno specifico programma di orientamento in uscita, a trovare la migliore collocazione nel mercato del lavoro ove poter mettere in atto quanto appreso durante il percorso accademico.

Come è stato ribadito da monsignor don Roberto Caria, Vicario generale della Diocesi di Oristano e vice-Presidente di «Unikoinè», in occasione dell’open day dello scorso 04 ottobre 2024, il Polo cerca di offrire a tutti gli interessati non solo la conoscenza delle diverse tecniche (traduzione, interpretariato etc.) collegate allo studio delle lingue straniere, ma il loro concreto utilizzo nell’ambito di due specifici indirizzi, quali il «Turismo archeologico» ed il «Marketing per lo sviluppo del Management agroalimentare», legati alla specificità ed alle bellezze del territorio sardo. L’obiettivo, pertanto, è quello di formare mediatori linguistici e culturali altamente qualificati in grado di poter essere autentici protagonisti della storia della loro meravigliosa isola.

In ragione di questa finalità, non si può non esprimere grande apprezzamento e sincera gratitudine alla Fondazione Mont’ e Prama ed al suo Presidente, dott. Anthony Muroni, per il conferimento di numero 02 borse di studio. Un primo tassello, mette in evidenza il dott. Roberto Serra, Vice – Presidente dell’associazione culturale «Tabità» (ente gestore del Polo), funzionale ad implementare quel piano strategico di sviluppo turistico-culturale in un’ottica di valorizzazione integrata non solo del Sinis, ma dell’intero territorio regionale.

Prima dell’inizio dell’anno accademico 2024-2025, fissato per lunedì 04 novembre 2024 con la lectio magistralis di apertura, quanti sono interessati potranno incontrare i vertici del Polo «Unikoinè» a Cagliari venerdì 18 ottobre 2024 presso EXMA con inizio previsto per le ore 17:00.

«Unikoinè» è pronta, allora, ad accettare la sfida dello scrittore vicentino Guido Piovene (1904-1974), ovvero di utilizzare anche le lingue straniere per far scoprire a tutti di trovarsi di fronte «ad una terra mai veduta», la nostra Sardegna.

Contatti:

E-mail: segreteria@unikoine.it

Telefono di rete mobile: 3402698413

Sito web: www.unikoine.it

Ufficio stampa del Polo «Unikoinè» di Oristano della

SSML/Istituto di grado universitario «san Domenico» di Roma.