UCRAINA – L’SBU Ucraina ha perquisito l’abitazione di Tatyana Krupa, capa dei Servizi medici e sociali della regione di Khmelnitsky, e di suo figlio, responsabile del Fondo pensioni regionale. Nella casa gli agenti hanno trovato 6 milioni di dollari.

Secondo i media ucraini, durante le perquisizioni la Krusko ha cercato di liberarsi di una parte del denaro lanciando dalla finestra due borse con 500.000 dollari.

L’SBU ha inoltre scoperto intestati ai due:

🔵$2,3 milioni in conti in valuta estera,

🔵30 immobili a Khmelnitsky, Lviv e Kiev,

🔵Un complesso alberghiero e ristorante con una superficie di quasi 3mila m² in uno dei parchi di Khmelnitsky,

🔵Immobili in Austria, Spagna e Turchia,

🔵9 auto di lusso (Audi, Mercedes, Porsche e altre).

https://t.me/letteradamosca/23046/