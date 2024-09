Milano, egiziano accoltellato dopo una lite

“C’è un ragazzo ferito, accanto a un monopattino elettrico”. È suonata più o meno così la richiesta d’aiuto arrivata alla centrale operativa dell’Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza, alle 5.50 di sabato. Sul luogo del presunto incidente stradale, corso Buenos Aires angolo con piazzale Loreto, davanti al ristorante McDonald’s, sono subito intervenuti due equipaggi con ambulanza e automedica.

Non un incidente ma un accoltellamento

Gli operatori del 118 hanno subito scoperto che non era un incidente col monopattino ma un’aggressione: il ragazzo aveva, infatti, un paio di ferite d’arma bianca al collo e al volto. Ad accoltellarlo sarebbe stato uno sconosciuto dopo una violenta lite, stando a quanto ricostruito dalle prime indagini dei carabinieri del Nucleo radiomobile.

Il ragazzo ferito, identificato in un secondo momento come egiziano di 20 anni, è stato trasportato dal personale del 118 all’ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono serie ma era cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini dei militari nel frattempo andranno avanti per identificare il violento armato di coltello.

