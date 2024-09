Roma, auto in fiamme nella notte all’Esquilino. Residenti: “non se ne può più”

Intorno alla mezzanotte tra il 25 e il 26 settembre, un incendio è scoppiato all’altezza di via Ruggero Bonghi

A dare l’allarme è stato un cittadino che, notate le fiamme, ha allertato il numero unico per le emergenze. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Le lingue di fuoco hanno distrutto tre vetture e un albero. L’incendio fortunatamente non ha danneggiato la facciata del palazzo lì vicino. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Al momento non è chiara l’origine del rogo e le indagini sono in corso. Sotto a una vettura sono stati trovati degli stracci consumati dalle fiamme, da capire se siano stati imbevuti di liquido infiammabile o se erano lì già da tempo.

La rabbia dei residenti

Di certo i residenti dell’Esquilino sono esasperati. “Vetri spaccati furti e rapine, ora anche le macchine incendiate. Speriamo che telecamere del bar abbiano ripreso qualcosa. Di certo servono più controlli”, dice Alfredo che vive da anni in zona. “Dovrebbero affidare i poteri ad un commissario straordinario e ripulire tutto. La mia solidarietà ai proprietari dei veicoli coinvolti e il mio disprezzo per questi schifosi”, incalza Valeriano, un altro residente. E Flavia aggiunge: “Questa mattina in via Rattazzi c’erano quattro auto con i rispettivi lunotti in frantumi, ormai è una abitudine, non se ne può più”.

www.romatoday.it