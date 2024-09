Tajani: ‘noi amici e alleati leali degli Usa’

“Indipendentemente da chi sarà il presidente degli Stati Uniti, noi saremo amici e alleati leali degli Stati Uniti”. Lo ribadisce il ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo a una domanda sulle prossime elezioni presidenziali Usa.

“Noi seguiamo con grande attenzione il dibattito politico negli Stati Uniti, ma come non vogliamo che gli altri interferiscano nella nostra vita politica, non credo sia giusto interferire nella vita politica degli Stati Uniti. Noi siamo alleati, amici degli Stati Uniti, indipendentemente dal Presidente o dal gruppo. Il rapporto tra Italia e Stati Uniti non è cambiato con Bush, con Reagan, con Obama, con Clinton, con Blinken, con Trump, con Biden”, sottolinea Tajani. “Noi siamo strutturalmente alleati degli Stati Uniti“, conclude il ministro. Fonte: Agenzia Vista

L’Italia sostiene l’Ucraina “senza se e senza ma” per quanto riguarda il sostegno alla rete infrastrutturale, finanziario e militare. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti al consolato generale d’Italia a New York. “Abbiamo però sempre detto che le nostre armi devono servire a difendere l’integrità territoriale dell’Ucraina: la Costituzione parla chiaro, e nemmeno in Parlamento è presente una maggioranza favorevole a fare utilizzare le nostre armi in territorio russo“, ha detto, ricordando che anche all’interno dell’Unione europea vi è una “sostanziale prudenza” su questo tema. Fonte: Agenzia Vista