Pecoraro Scanio: “Chi nega il cambiamento climatico è un mentecatto”

Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e ministro dell’Ambiente che lanciò l’allarme climatico nel 2007, dalle conferenza sul rischio idrogeologico a Ferrara ha lanciato appello a impegno unitario delle istituzioni:

“Chi nega il cambiamento climatico in atto è in malafede o è un mentecatto. Alluvioni e bombe d’acqua saranno sempre più frequenti e occorre azione unitaria di tutte le istituzioni, imprese e cittadini. Assurdo vedere oggi esponenti di governo che speculano su dramma alluvione in Emilia Romagna guardando alla campagna elettorale per le Regionali. Oggi occorre adeguare scelte e strategie all’emergenza in atto isolando chi nega l’evidenza e attacca le normative ambientali solo per difendere vecchie lobby parassitarie. Serve investire sulla transizione Ecodigitale giusta ed efficace senza inutili polemiche e ritardi”. (askanews)

