Roma, rapina violenta: arrestati 4 senegalesi

Roma – È stato preso a calci e pugni in strada da quattro persone, poi rapinato di 30 euro e del suo smartphone. È quanto successo nella serata di martedì 10 settembre in piazza del Pigneto, vittima un uomo di 38 anni che dopo l’aggressione subita ha chiamato il numero unico per le emergenze.

Sul posto sono accorsi i poliziotti dei commissariati di Porta Maggiore, Sant’Ippolito e San Lorenzo. La vittima gli ha raccontato di essere stata rapinata da quattro uomini. Dopo averlo colpito con calci e pugni gli hanno preso il telefono cellulare e 30 euro, per poi scappare via.

Gli investigatori, grazie alle sue descrizioni e alle indicazioni fornite sulla via di fuga dei rapinatori, sono riusciti a rintracciare il branco nelle immediate vicinanze del luogo in cui avevano commesso il reato e li hanno bloccati trovandoli in possesso della refurtiva, asportata poco prima. I quattro, senegalesi tra i 27 e i 38 anni, sono stati tratto in arresto perché gravemente indiziati del reato di rapina. www.romatoday.it