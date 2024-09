Letta: “Mes per finanziare le spese per la Difesa”

“Dobbiamo tutti puntare su Ursula von der Leyen, si tratta dell’unica leader che, da questo periodo di debolezza politica europea, esce rafforzata”, dice Enrico Letta. In un’intervista alla Stampa

Tra le proposte portate dalla presidente della Commissione Ue, Letta segnala il punto della “Unione del risparmio e degli investimenti”.

Tra le proposte per la nuova Europa, Letta indica il “Mes per finanziare le spese per la Difesa. Ho capito che è fattibile ed è anche un modo per sbloccare l’attuale impasse politica”. Il rilancio industriale è possibile, dice ancora l’ex premier, “l’Europa deve tornare a creare valore. Il mio rapporto parla di rilancio, dobbiamo fermare il declino di un continente che gode delle sue bellezze e delega agli altri la capacità di creare valore. Questo non è più sostenibile”. huffingtonpost.it

