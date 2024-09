Fano, 38enne uccisa a coltellate: fermato il marito. “Già segnalato per violenze”

Una donna di 38 anni, madre di tre figli, è stata uccisa nella notte a Montemaggiore al Metauro, frazione del comune di Colli al Metauro, in provincia di Pesaro e Urbino. Il marito 54enne è stato fermato dai carabinieri e trattenuto in caserma in Fano.

Secondo quanto si apprende la donna, di origini brasiliane, è stata uccisa nell’abitazione nella quale la coppia vive. L’uomo l’avrebbe colpita utilizzando un coltello: l’omicidio sarebbe avvenuto davanti a figli.

L’allarme dei vicini dopo una lite

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, intorno alle 2 di notte, allarmati dai rumori di una furiosa litigata e poi dall’improvviso silenzio: quando i carabinieri sono giunti sul posto, hanno trovato la donna gravemente ferita: i soccorritori del 118 hanno trasferito la donna all’ospedale regionale di Torrette di Ancona con un’eliambulanza, dove è morta per le gravissime ferite riportate.

L’uomo, trovato dai carabinieri ancora in casa, non avrebbe opposto resistenza. A quanto si apprende, l’uomo sarebbe già stato denunciato in passato per maltrattamenti.

https://www.today.it