Germania, Afd: ‘vogliamo la remigrazione’

BERLINO, 31 AGO – “Noi vogliamo decidere in modo sovrano con chi si vogliamo vivere e con chi no”. Lo ha detto Bjoen Hoecke, ad Erfurt, al comizio finale dell’ultradestra tedesca di Afd in Turingia in vista delle urne di domani. “Noi non vogliamo una società multiculturale. Vogliamo la remigrazione. Gli interessi della Germania prima di tutto”, ha anche scandito Hoecke, “Germany first”. (ANSA)

(Askanews) – Gli elettori di due Stati dell’ex Germania dell’Est, Turingia e Sassonia, si recheranno alle urne domenica per le elezioni regionali, un voto che potrebbe mettere in crisi il governo del cancelliere Olaf Scholz, con l’AfD, partito di estrema destra che per i sondaggi è in grande ascesa.

Le elezioni si svolgono una settimana dopo che tre persone sono state accoltellate a morte nella città occidentale di Solingen, da un ”richiedente asilo” siriano, in un attacco che ha scosso la Germania e alimentato un aspro dibattito sull’immigrazione. Secondo i sondaggi, l’Alternativa per la Germania (AfD), partito anti-immigrazione, è il primo partito in Turingia con circa il 30%. “Frontiere aperte. Chiunque può entrare – lamenta Stefan Angelov agente di sicurezza – E secondo me l’AfD è il partito giusto”.