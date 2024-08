Malore improvviso: morto Julian Ortega, attore di 41 anni

Julian Ortega è morto all’età di 41 anni per un arresto cardiaco. L’attore di molte serie tv di successo tra cui “Elite” e “El Pueblo” si trovava sulla spiaggia di Zahora, nel sud della Spagna. I fatti risalgono a domenica 25 agosto e all’inizio si è parlato di annegamento.

L’annuncio della morte

L’Unión de Actores y Actrices ha diffuso la notizia della morte di Julian Ortega con un comunicato: “Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai parenti da parte del sindacato Unión de Actores y Actrices. Riposa in pace”. Deadline.com ha aggiunto dei particolari sulla morte di Ortega: “E’ andato in arresto cardiaco e i paramedici hanno impiegato 30 minuti per cercare di rianimarlo”. tgcom24.mediaset.it