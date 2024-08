“Minacciato dalla Francia”, il CEO di Rumble lascia l’Europa

Il CEO di Rumble, Chris Pavlovski, riferisce di aver appena lasciato l’Europa

“Sono un po’ in ritardo, ma per una buona ragione: ho appena lasciato l’Europa sano e salvo.

La Francia ha minacciato Rumble e ora ha oltrepassato il limite arrestando il CEO di Telegram, Pavel Durov, a quanto si dice, per non aver censurato la libertà di parola.

Rumble non tollererà questo comportamento e utilizzerà ogni mezzo legale disponibile per combattere per la libertà di espressione, un diritto umano universale. Stiamo attualmente combattendo nelle corti francesi e speriamo nell’immediato rilascio di Pavel Durov.”

