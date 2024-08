Von der Leyen: “Slava Ukraina”

Roma, 24 agosto 2024 – “L’Europa sarà sempre al fianco dell’Ucraina, perché l’Ucraina è Europa. La vostra libertà è la nostra libertà. La vostra sicurezza è la nostra sicurezza. E ora state facendo passi da gigante per entrare a far parte dell’Unione Europea. Siamo stati con voi sin dal primo giorno e continueremo a farlo per tutto il tempo necessario. Slava Ukraina” così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen in un video sul suo profilo X in occasione della Festa dell’Indipendenza dell’Ucraina.

Courtesy: X vonderleyen – Fonte: Agenzia Vista

