Malore improvviso, muore videomaker di 46 anni

E’ venuto a mancare prematuramente a 46 anni, per cause da accertare, Salvatore Mignogna, conosciuto come “Dorino”, videomaker molisano, con una lunga esperienza in molte testate regionali, tra cui Trc, poi TeleRegione. Lavorava a Roma come free lance.

La TGR RAI del Molise esprime le più sentite condoglianze ai suoi cari e si unisce ai tanti messaggi di cordoglio arrivati anche via social.

Il funerale si terrà domani, venerdì 23 agosto, nel pomeriggio, alle 17:00, presso la chiesa di San Paolo, a Campobasso.

