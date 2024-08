Covid, Emilia Romagna acquista mezzo milione di dosi di vaccino

Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute in Emilia Romagna, ricorda che il Coronavirus non è più un’emergenza, ma una realtà diffusa

[…] “Aumentano i casi, sì, ma il dato è approssimativo perché pochi lo certificano con il tampone – chiarisce l’assessore –. Tuttavia non assistiamo a sviluppi gravi della malattia, che necessitano ricoveri di massa. Rispetto ai ricoveri in terapia intensiva, invece, siamo in linea con i dati dell’anno scorso: pochi casi”.

I tamponi, in effetti, non vengono più eseguiti a raffica. E così il numero dei contagi potrebbe tendere al ribasso: 1.068 gli antigenici eseguiti in regione nelle ultime 24 ore, 314 i molecolari. I casi attivi attualmente sono 6.476 (il 93,4% non è ricoverato), con un’età media di 65,5 anni. Le misure di prevenzione – che per l’assessore “rimangono attive durante tutto l’anno e continuano a rappresentare un fondamentale strumento di tutela” – restano la priorità, così come le vaccinazioni:

“Per quanto riguarda le nuove varianti, la Regione ha già provveduto alla richiesta di quasi mezzo milione di dosi della nuova formulazione aggiornata – aggiunge Donini –: la prima tranche di 299.520 vaccini sarà consegnata a fine settembre e, in ottobre, saranno disponibili ulteriori 164.000 dosi. Non c’è ancora una data precisa per l’avvio delle profilassi, dipende da quando saranno pubblicate le raccomandazioni aggiornate e le modalità d’offerta da parte del Ministero. Noi siamo pronti”.

“Oggi siamo in un altro mondo rispetto al 2020 o al 2021 – chiude Donini –. Ma, in un mondo globale, ogni epidemia può trasformarsi in pandemia e quello che abbiamo imparato non lo dimenticheremo“. E sul vaiolo delle scimmie: “Ad oggi la Regione dispone di scorte di vaccini del tutto adeguate. Vorrei sottolineare che al momento non ci sono gravi motivi di preoccupazione: il rischio di trasmissione è considerato basso sia a livello nazionale, sia in tutta Europa”.

www.ilrestodelcarlino.it