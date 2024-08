Milano, peruviano ruba borsa con insulina a una turista: arrestato

Ha rubato a una turista una borsa che conteneva l’insulina di cui la donna non puo’ fare a meno. Per questo, gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno arrestato un peruviano di 64 anni per tentato furto aggravato nel pieno cento del capoluogo lombardo.

L’uomo, con fare sospetto, osservava la clientela dei negozi. Seguito dai poliziotti, dopo aver percorso piu’ volte via Dante, e’ entrato in un negozio di calzature dove, approfittando del gran numero di clienti, si e’ seduto accanto a una turista norvegese che aveva appoggiato la borsa accanto a se’. Si e’ sfilato lo zaino dalle spalle e lo ha appoggiato sulla borsa e, dopo averla avvolta, si e’ alzato ed e’ uscito frettolosamente dal negozio. Gli agenti, che hanno assistito a tutta la scena, hanno bloccato il 64enne e restituito la refurtiva alla donna che, nel frattempo, si era accorta del furto. (NPK).