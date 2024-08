Aggredisce anziano per rubargli l’auto: arrestato tunisino

Un tunisino di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti penali, è stato arrestato dalla squadra volanti dell’Upgsp per tentata rapina aggravata

Bologna – L’episodio si è verificato intorno alle 3:30, quando una pattuglia ha notato un’auto parcheggiata contromano, circondata da diverse persone, con un giovane al volante che alla vista degli agenti ha tentato la fuga. Bloccato immediatamente, si è scoperto che il 19enne aveva aggredito un uomo di 78 anni per rubargli il veicolo.

La vittima, con escoriazioni e tumefazioni al volto, è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Sant’Orsola. L’uomo ha riferito di aver lasciato l’auto in sosta per effettuare una consegna in un hotel della zona e di aver sorpreso il giovane al volante, pronto a scappare. Nel tentativo di fermarlo, l’anziano è stato colpito e buttato a terra.

Grazie all’intervento di alcuni passanti e all’arrivo della polizia, il 18enne è stato arrestato e condotto in carcere.

Nei giorni scorsi un uomo disabile è stato rapinato in via Boldrini: dopo essere stato avvicinato, uno sconosciuto gli aveva strappato di mano il cellulare. La vittima aveva provato a opporsi, rimediando minacce di morte. Raggiunto e fermato dagli agenti un pluripregiudicato con diverse condanne alle spalle.

www.bolognatoday.it