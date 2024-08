I “democratici” europei minacciano Elon Musk

“La risposta di Elon Musk alle puntuali osservazioni di Thierry Breton sulla gestione di X-Twitter è infantile, stupida e, in sostanza, totalmente inappropriata rispetto alle osservazioni fatte nella lettera di un Commissario UE. Se Musk pensa che il suo modo selvaggio e senza regole di fare affari possa funzionare nell’UE, si sbaglia di grosso e lo scoprirà presto: come eurodem siamo impegnati a fare in modo che capisca questo il prima possibile.”

Lo scrivono su su X i cosiddetti “democratici” europei.

La risposta di Elon Musk alle minacce di Breton è stata questa

To be honest, I really wanted to respond with this Tropic Thunder meme, but I would NEVER do something so rude & irresponsible! https://t.co/jL0GDW5QUx pic.twitter.com/XhUxCSGFNP

— Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2024