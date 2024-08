Biografia non autorizzata, il lato oscuro di Bill Gates

Microsoft, la biografia non autorizzata di Bill Gates è un caso. Le testimonianze delle sue ex collaboratrici

Una biografia non autorizzata su Bill Gates sta provocando un polverone. Il libro uscirà il prossimo 13 agosto ma emergono alcune anticipazioni destinate a fare parecchio rumore. Il miliardario e co-fondatore di Microsoft viene descritto dall’autrice del testo, la giornalista Anupreeta Das, finance editor del New York Times, “come un bambino in un negozio di caramelle”. Si tratta di una similitudine usata dalla reporter del Nyt per evocare – riporta La Repubblica – le attenzioni inopportune del miliardario nei confronti delle giovani stagiste di Microsoft. Non era insolito per Gates – stando a quanto scritto in questo libro – “flirtare con le donne e invitarle a cena mentre era ancora presidente della società”.

Per questo motivo alle giovani collaboratrici di Microsoft sarebbe stato vietato di restare da sole con lui. Le rivelazioni di Anupreeta Das – basate su “su centinaia di interviste con attuali ed ex dipendenti della Gates Foundation e di Microsoft, e con persone con una visione approfondita dell’universo Gates” – prosegue La Repubblica – confermerebbero il lato oscuro di un imprenditore che ha tradito diverse volte l’ex moglie Melinda Ann French Gates, da cui ha divorziato a maggio 2021 dopo 27 anni di matrimonio.

Proprio Melinda – sostiene Das nel suo libro – ordinava alle collaboratrici domestiche della coppia di non dare il numero di telefono del marito alle donne che telefonavano a casa. E selezionava personalmente le sue guardie del corpo. – Bill Gates ha risposto con un duro comunicato in cui afferma che “il libro contiene falsità e accuse sensazionalistiche”. Il magnate ha accusato Das di aver fatto affidamento “quasi esclusivamente su dicerie di seconda e terza mano e su fonti anonime”. affaritaliani.it