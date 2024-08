“Così impari a toccare i figli degli altri”, accoltellato ex assistente sociale

Un 57enne originario della Sicilia, ma residente a Bologna, è stato fermato dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio.

L’uomo sarebbe il responsabile dell’aggressione a coltellate a un ex assistente sociale 63enne: secondo gli investigatori il movente sarebbe una ritorsione per il ruolo avuto dal dipendente comunale nell’affidamento dei figli del 57enne alla ex moglie dopo la separazione nel 2017. “Dopo averlo chiamato per nome e averlo colpito con diverse coltellate – ha spiegato il capo della squadra mobile di Bologna – gli avrebbe detto: ‘così impari a toccare i figli degli altri”.

L’aggressione a coltellate è avvenuta venerdì pomeriggio al bar del circolo “Casa delle associazioni” al Baraccano, all’interno della sede del quartiere Santo Stefano. La vittima, che in passato era stata assistente sociale, è ora in servizio nel quartiere bolognese come responsabile dell’ufficio reti. tgcom24.mediaset.it