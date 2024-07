Roma, 22enne picchiato e rapinato: arrestato egiziano

Era seduto in un ristorante dell’Esquilino quando è stato avvicinato da due uomini che lo hanno rapinato. Vittima un 22enne

Roma – Il giovane è stato avvicinato all’interno di un locale da due malfattori, che con una scusa si sono avvicinati strappandogli dal collo una collana e due braccialetti in oro. Successivamente, poi, nel tentativo di bloccare i due uomini, il giovane è stato colpito più volte alla schiena e minacciato con una bottiglia in vetro. Dopo di che, ha cercato rifugio in un bar nelle vicinanze ritrovando nella sua maglietta la collana strappatagli dal collo durante la colluttazione.

Sul posto gli agenti della polizia di Stato, alla luce dei fatti accaduti, hanno immediatamente avviato le ricerche dei due malviventi nelle zone limitrofe, riuscendo a rintracciare uno dei due in via Gioberti, che alla vista degli operatori ha cercato di darsi alla fuga provocando una colluttazione con uno di loro.

Fermato dopo pochi metri e accompagnato presso gli uffici del commissariato Viminale, l’uomo, un 23enne egiziano già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto per rapina aggravata. Mentre la vittima è stata accompagnata presso l’ospedale Santo Spirito con una prognosi di 4 giorni. www.romatoday.it

NOTA di ImolaOggi – È una scelta fatta dalla nostra classe politica (e dalla magistratura) quella di mettere in pericolo la popolazione, quando queste vicende sono così prevenibili. Non dovremmo vivere così.